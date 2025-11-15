Klart: Jönsson lämnar Stabaek

Jan Jönsson har tränat Stabaeks damlag i två år.

Nu meddelar klubben att han avgår.

– Det är alltid sorgligt att förlora bra människor, han har tillfört erfarenhet och ett brinnande engagemang, säger sportchef Marius Overmo till hemsidan.

Foto: Bildbyrån

Jan Jönsson återvände till Stabaek för två år sen. Den gången tog han över damlaget. Nu kommer beskedet att 65-åringen väljer att avgå.

– Det är alltid sorgligt att förlora bra människor, han har tillfört erfarenhet och ett brinnande engagemang. En klubblegendar med tio år och 322 tävlingsmatcher, säger sportchefen Marius Overmo till hemsidan.

Jan Jönsson kommer lämna et tomrum i klubben.

– Han är en varm person, som är bra på att se sin omgivning. Janne är väldigt bra på timing och när det passar med en bra historia. Vi tackar Janne hjärtligt för ytterligare en period i klubben, säger sportchefen.

Stabaek ligger femma i toppserien.