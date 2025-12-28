Klart: Jordi Cruijff får toppjobb i Ajax

Jordi Cruijff har gjort klart med ett toppjobb.

51-åringen är överens med Ajax och kommer att bli teknisk direktör i klubben.

Foto: Bildbyrån

Den nederländska storklubben Ajax har varit på jakt efter en teknisk direktor den senaste tiden, detta då det stått klart att Alex Kroes inte kommer att bli kvar.

Nu har storklubben gjort klart med ett tungt namn.

Jordi Cruijff, son till legendaren Johan Cruijff, är överens med klubben och kommer kliva in som teknisk direktör i början av nästa år.

Jordi har nu senast arbetat som strategisk rådgivare till Indonesiens fotbollförbund, innan dess var han strategisk rådgivare och sportchef i FC Barcelona.