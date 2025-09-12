Klart: Jota Silva till Besiktas

Nottingham Forest lånar ut Jota Silva.

Yttern är klar för turkiska Besiktas.

Foto: Alamy

Nottingham Forest gör flera förändringar. Nyligen stod det klart att Ange Postecoglou tar över som tränare. Nu lånas Jota Silva ut.

26-åringen skriver ett avtal med turkiska Besiktas fram till nästa sommar. Kontraktet med Nottingham Forest sträcker sig till 2028.

Förra säsongen noterades Jota Silva för fyra mål och tre assist på 37 framträdanden. Silva anslöt till Forest från portugisiska Vitória Guimarães sommaren 2024.