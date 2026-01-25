Chiellini bekräftar: Juventus drar sig ur – ingen En-Nesyri

Juventus värvning av Youssef En-Nesyri blir inte av.

Klubbens direktör Giorgio Chiellini bekräftar att förhandlingarna med Fenerbahce-anfallaren är avslutade.

Foto: Bildbyrån



Youssef En-Nesyri, 28, har under den senaste tiden kopplats ihop med flera klubbar i Europa – däribland Juventus. Uppgifter under helgen gjorde gällande att ”den gamla damen” var nära att säkra anfallaren via ett lån med köpoption från Fenerbahce.

Nu står det dock klart att affären har fallit.

Juventus direktör Giorgio Chiellini bekräftar för Sky Sport Italia att parterna inte är överens om övergångsupplägget.

– Situationen är ganska tydlig. Vi pratade med spelaren och han uttryckte vissa tvivel kring övergångsformeln. Därför är förhandlingarna avslutade just nu, säger Chiellini.

Han fortsätter:

– Vi kan inte och vill inte köpa honom direkt. Vi får se om det dyker upp andra möjligheter de närmaste dagarna, men för oss är det över.

En-Nesyri lämnade Sevilla för Fenerbahce sommaren 2024 och har kontrakt med den turkiska storklubben till 2029. Under sin tid i klubben har marockanen noterats för 38 mål och åtta assist på 77 tävlingsmatcher.

I och med att affären spricker väntas Juventus nu se sig om efter andra alternativ i jakten på offensiv förstärkning.