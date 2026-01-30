Klart: Juventus lånar ut svenske talangen

Jonas Rouhi lämnar Juventus.

Svensken lånas ut till Carrarese i Serie B.

Foto: Alamy

Den svenske U21-landslagsmannen har kopplats ihop med olika utländska klubbar men nu står det klart att han lånas ut till Carrarese i Serie B. Låneavtalet med Carrarese sträcker sig till den 30 juni.

”Han är redo att påbörja detta nya äventyr med målet att fortsätta sin utveckling”, skriver Juventus på sin hemsida.

Rouhi anslöt till Juventus från Brommapojkarna. Svensken har gjort sex A-lagsmatcher för den ”Gamla damen”.