Klart: Kalmar FF värvar Almqvist

Alexander Almqvist ansluter till Kalmar FF.

Han kommer senast från Oddevold.

– Det är en ära att få representera en så stor och anrik förening, säger han via klubbens uttalande.

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Alexander Almqvist är klar för Kalmar FF. Han kommer senast från Oddevold där han var lagkapten. Det nya kontraktet sträcker sig över juni 2029.

– Det är en ära att få representera en så stor och anrik förening. Många duktiga spelare har burit den här tröjan genom åren och nu ser jag verkligen fram emot de kommande tre åren. Jag hoppas kunna bidra med hårt arbete, ge 100 procent i varje träning och match och hjälpa laget att nå sina mål, säger 26-åringen på klubbens hemsida.

KFF:s sportchef Mats Winblad:

– I Alex får vi en mycket professionell och ambitiös mittback. Han är skicklig i duellspelet och trygg med bollen. Vi hälsar honom varmt välkommen och jag ser fram emot att jobba med honom igen, säger han.