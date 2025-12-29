Klart: Karlsson lämnar Trelleborgs FF

Trelleborgs FF fortsätter att göra om i sin organisation och trupp.

Under måndagen står det klart att Tobias Karlsson lämnar klubben – efter fem år.

”Vi riktar ett stort tack för hans insatser i Trelleborgs FF”, skriver TFF.

Foto: Bildbyrån

Det var inför säsongen 2021 som Tobias Karlsson, 27, värvades till Trelleborgs FF och lämnade Torns IF.

Med 92 matcher i superettan under bältet står det nu klart att mittbacken lämnar klubben efter degraderingen till ettan. Det gör han i samband med att hans avtal löper ut.

“Inför 2023 blev det positionsförändring för Karlsson och de senaste säsongerna har vi sett honom som en trygg mittback ute på planen där han också burit kaptensbindeln vid flertalet tillfällen”, skriver TFF på sin hemsida och fortsätter:

“Totalt blev det 92 Superettan-matcher i TFF-tröjan för Tobias och nu är det klart att han lämnar föreningen i och med att hans kontrakt löper ut. Vi riktar ett stort tack för hans insatser i Trelleborgs FF!”

På sina totalt 105 matcher för klubben gjorde Karlsson en assist.