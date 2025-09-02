Klart: Kasper Dolberg återvänder till Ajax

Han spelade i Ajax för snart tio år sedan.

Nu återvänder Kasper Dolberg till Amsterdam.

Detta då han har skrivit på ett fyraårskontrakt med klubben.

Foto: Bildbyrån

Det var för snart tio år sedan som den danske anfallaren Kasper Dolberg, 27, spelade för Ajax och spåddes ha en lysande framtid.

Sedan 2019, då Dolberg lämnade Ajax, har han bockat av klubbar som Nice, Sevilla, Hoffenheim och Anderlecht.

Nu står det dock, efter två år i Anderlecht, klart att dansken åter har trätt på sig den vit-röda tröjan.

Detta då han har skrivit på ett fyraårskontrakt med Ajax.

Under sina år i den nederländska gigantklubben spelade Dolberg 119 matcher i vilka det blev 45 mål.