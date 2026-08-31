Klart: Kevin Ackerman återvänder till IFK Göteborg

Kevin Ackerman är fostrad i IFK Göteborg.

Nu får han även chansen för A-laget – efter att ha anslutit från Brommapojkarna.

– Jag ser mig själv kunna bidra med min fysik, energi och passningsspel ute på planen, säger han.

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Kevin Ackerman spenderade sju år i IFK Göteborgs akademi som ung. Det blev däremot inga matcher för A-laget utan istället har karriären tagit honom till klubbar BK Häcken, Örgryte och senast Brommapojkarna.

Nu får han til slut chansen i ”Blåvitt”. Klubben meddelar att mittfältaren har skrivit på ett tvåårsavtal.

– Av det jag har sett i år finns det en väldigt hög höjd i truppen och jag ser mig själv kunna bidra med min fysik, energi och passningsspel ute på planen. Jag ser framför mig hur det blir att kliva ut på Gamla Ullevi inför familj, vänner och alla blåvita supportrar. Det ger mig gåshud bara av att prata om det, säger Ackerman till IFK Göteborgs hemsida.

Fotbollschef Jesper Jansson:

– Alla som följer Allsvenskan känner till Kevins egenskaper. Han är faktiskt en ganska underskattad spelare som alltid gör ett väldigt bra jobb, men som inte drar till sig de största rubrikerna. Han har extremt fina siffror när man tittar på den underliggande datan.

Ackerman har brottats med skador och det har dar därmed endast blivit sex matcher för Brommapojkarna den här säsongen.