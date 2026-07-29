Klart: Sofia Parkner klar för Piteå IF

Piteå IF stärker upp truppen.

Försvararen Sofia Parkner är klar för klubben.

– Det är väldigt kul att vara i Piteå, säger hon via Piteås uttalande.

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Sofia Parkner är en försvarare som senast kommer från KIF Örebro. Hon har även spelat i AIK i damallsvenskan. Nu tar hon steget från elitettan till damallsvenskan och Piteå IF.

– Vi är mycket glada över att få välkomna Sofia till vår verksamhet. Hon ansluter mitt under säsongen för att stärka vår backlinje. Sofia är en lojal person och en riktig lagspelare. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med henne, både på och utanför planen, och stötta henne i hennes fortsatta utveckling. Vi ser med stor tillförsikt fram emot resten av säsongen tillsammans, säger sportchef James Burgin via klubbens uttalande.

Nyförvärvets ord:

– Det är väldigt kul att vara i Piteå. Alla har varit väldigt välkomnande och det ska bli superkul att komma igång med matcher! Jag ser verkligen fram emot hösten, säger Sofia Parkner.