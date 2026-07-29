Uppgifter: Vill locka Real Betis-stjärnan till Roma

Abde Ezzalzouli har växt ut till en av Real Betis största stjärnor.

Nu kommer uppgifter om att Roma leder racet kring marockanen – men där de kan avskräckas av prislappen.

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Det var 2023 som Abde Ezzalzouli, eller Ez Abde som han ofta kallas, lämnade FC Barcelona för Real Betis.

Från en lovande talang i Barça blev yttern sedermera en av La Ligas mest fruktade dribblers i Real Betis.

När Aris Limassol spelade Europa League mot den spanska klubben 2023 sa svenske Franz Brorsson att det var en spelare i Betis som stack ut extra: Ez Abde.

I somras missade han VM för Marocko på grund av skada – och nu kan 24-åringen dessutom röra på sig.

Roma sägs leda racet kring Ez Abde, men det kommer kosta för den italienska huvudstadsklubben. Real Betis kräver 60 miljoner euro för spelaren, ett pris som eventuellt kan avskräcka Roma från affär.

Barcelona går vid en transfer heller inte lottlösa, detta då de uppges ha 20 procent i vidareförsäljning vilket vid affär på 60 miljoner euro hade gett La Liga-mästarna 12 miljoner euro.

Fortsättning följer…