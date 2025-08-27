Klart: Kofi Asare lämnar Sverige

Kofi Asare har gjort klart med ny klubb. Yttern lämnar Landskrona Bois för Inter Åbo.

– Bois kommer alltid ha en speciell plats i mitt hjärta, säger han själv efter övergången.

Landskrona kämpar för en plats i allsvenskan nästa år.

Den skånska klubben som för närvarande har åtta poäng upp till kvalplats tappar nu ett viktigt namn inför slutspurten av säsongen, ett namn som gjort närmare hundra matcher för klubben.

Under onsdagen står det nämligen klart att Kofi Asare lämnar Landskrona för att skriva på för Inter Åbo, serieledare i finska högstaligan.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla i Landskrona BoIS, spelare, ledare, supportrar och alla runt klubben för min tid här. Det har varit en period fylld av utveckling, lärdomar och fina minnen både på och utanför plan. Jag är tacksam för förtroendet och stödet jag fått under resan, och BoIS kommer alltid ha en speciell plats i mitt hjärta, säger Kofi Asare i ett uttalande.