Nya detaljen efter sortin från Real Madrid – kan skriva på

Dani Ceballos lämnade Real Madrid i somras efter nio år i klubben.

Ännu har mittfältaren inte fått igenom sin drömflytt tillbaka till Real Betis – och något som talar för det hela ska gå i lås är att han nu bytt agent.

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Han kom till Real Madrid från Real Betis 2017.

Nu, nio år senare, kan Dani Ceballos göra flytten tillbaka till grönvita Sevilla-klubben från mesta mästarna i La Liga och Champions League.

För efter att långdragna processen med Ajax gått i stöpet då nederländska storklubben backat ur affären med mittfältaren talar allt mer för en återkomst till Betis.

Men ännu har inget gått i lås och nu rapporterar spansk media, bland annat El Desmarque, att Ceballos byter agent efter en månad som klubblös.

Tidigare har 29-åringen låtit sin syster Salomé representera honom, men nu byter Sevilla-sonen till ansedda agentbyrån LIAN Sports med namn som colombianska anfallsstjärnan Luis Suárez, spanska landslagsbacken Marc Pubill och Chelseas svensk-danske målvakt Filip Jörgensen i sitt stall.