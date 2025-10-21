Klart: Kompany förlänger med Bayern München

Bayern München leder Bundesliga.

Nu förlänger klubben med tränaren Vincent Kompany.

Det nya kontraktet sträcker sig till och med 2029.

Foto: Alamy

Bayern München har haft en stark inledning på säsongen i Bundesliga. Efter sju spelade matcher toppar Bayern tabellen med fem poäng ner till tvåan RB Leipzig.

Nu väljer Bayern München att belöna tränaren Vincent Kompany.

Belgaren som anslöt inför förra säsongen skriver ett nytt avtal som sträcker sig till och med 2029.

– Vincent Kompany har återfört glädjen till FC Bayern – och gnistan har verkligen tagit fart. Under hans ledning har ett riktigt lag vuxit, som spelar dominant och attraktiv fotboll. Förlängningen är också en signal till våra spelare. Jag uppskattar också Vincents mentalitet: Han tränger sig aldrig in i rampljuset och förbättrar våra spelare med sitt noggranna arbete, säger klubbens vd Jan-Christian Dreesen i ett uttalande.

Utöver Bayern München har Kompany varit tränare för Burnley och Anderlecht.