Klart: Koné lånas ut av Manchester United

Talangen Sekou Koné, 20, lånas ut.

Han återvänder till den schweiziska Lausanne.

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Manchester United lånar ut mittfältaren Sekou Koné till Lausanne, meddelar klubben på sin hemsida.

Det blir en återkomst till den schweiziska klubben för 20-åringen, som spelade fem matcher där under förra säsongen.

”Efter att ha gjort ett positivt intryck under den perioden återvänder Sekou nu till Schweiz för att fortsätta sin utveckling”, skriver Manchester United.

Koné anslöt till United augusti 2024, men har ännu inte gjort sin debut i klubbens A-lag. I Lausanne finns även de svenska spelarna Jamie Roche och Theo Bergvall.