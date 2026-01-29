Klart: Kristjan Asllani till Besiktas
Den albanska landslagsmannen har varit utlånad till Torino från Inter under hösten.
Nu är ett nytt lån till Besiktas klart, enligt Gianluca Di Marzio.
Reporter: Jakob Bergelv
Kristjan Asllani har haft svårt att ta en startplats i Inter sedan han anslöt till Milanoklubben 2023 från Empoli.
Desto fler starter har det blivit under hösten då han varit utlånad till ligakonkurrenten Torino.
Nu står det klart att 23-åringen kommer fortsättas att lånas ut av Inter, men den här gången till Besiktas. Enligt Gianluca Di Marzio finns det en köpoption i låneavtalet.
Asllani har spelat totalt 65 Serie-A-matcher för Inter. Han har därtill spelat 38 landskamper för Albanien.
