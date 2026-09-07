Klart: Lämnar AIK – gjorde sex matcher

Henry Atola har gjort sex framträdanden i AIK.

Nu står det klart att 24-åringen lämnar klubben.

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Henry Atola, 24, anslöt till AIK 2022. Den kenyanske mittfältaren har haft det svårt att slå sig in i ”Gnaget” och under 2024 och 2025 var han utlånad till AFC Eskilstuna där det blev 55 matcher.

Nu meddelar AIK att de går skilda vägar med Atola. Detta då avtalet löpte ut den 1 september.

Atola har även varit utlånad till Norrby IF säsongen 2023.