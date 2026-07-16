Klart: Lämnar Malmö FF för ligakonkurrenten

Moa Öhman har spelat sin sista match för Malmö FF.

Målvakten har skrivit på för Djurgården.

– I Malmö FF har jag fått uppleva saker som jag nästan inte vågat drömma om, säger Öhman.

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Moa Öhman var förstemålvakt för Malmö FF 2025, men tappade sin plats när Zecira Musovic skrev på för klubben infrö årets säsong.

Nu meddelar MFF att Öhman väljer att ta nästa steg i karriären. Målvakten har skrivit på för ligakonkurrenten Djurgården.

– I Malmö FF har jag utmanats varje dag både som spelare och person och fått uppleva saker som jag nästan inte vågat drömma om. Det var i Malmö jag för första gången spelade mig till en plats i landslaget, och det är något jag alltid kommer bära med mig med värme, säger Öhman till Malmös hemsida.

Sportchef Maxim Khalil:

– Moa vill gå vidare i sin karriär till en miljö där hon får möjlighet att spela mer regelbundet och det vill inte vi stå ivägen för. Vi tackar Moa för hennes professionalism, attityd och insatser i den himmelsblå tröjan och önskar henne lycka till framöver.

Öhman anslut till Malmö FF från Piteå 2024. Totalt blev det 41 allsvenska matcher i himmelsblått för målvakten.

I höstas var 28-åringen uttagen i Tony Gustavssons landslag men hon väntar fortfarande på den blågula debuten mellan stolparna.