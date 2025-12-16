Klart: Lämnar Oddevold – klar för ny klubb

Carl Ådahl har gjort sitt i IK Oddevold.

Karriären fortsätter istället i FBK Karlstad.

Det står klart denna tisdag.

Foto: Bildbyrån

21-årige Carl Ådahl noterades för fyra framträdanden i superettan den gångna säsongen.

Nu står det klart att mittfältaren som sitter på ett utgående kontrakt lämnar IK Oddevold och istället fortsätter karriären i ettan.

Ådahl är klar för ettan-klubben FBK Karlstad, som är tillbaka i ettan nästa säsong.

– Jag är otroligt tacksam för alla fina år i föreningen, säger 21-åringen via Oddevolds hemsida och fortsätter:

– Alla minnen och personer jag har lärt känna och jag önskar er alla lycka till i framtiden!