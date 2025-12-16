Klart: Lämnar Oddevold – klar för ny klubb
Carl Ådahl har gjort sitt i IK Oddevold.
Karriären fortsätter istället i FBK Karlstad.
Det står klart denna tisdag.
21-årige Carl Ådahl noterades för fyra framträdanden i superettan den gångna säsongen.
Nu står det klart att mittfältaren som sitter på ett utgående kontrakt lämnar IK Oddevold och istället fortsätter karriären i ettan.
Ådahl är klar för ettan-klubben FBK Karlstad, som är tillbaka i ettan nästa säsong.
– Jag är otroligt tacksam för alla fina år i föreningen, säger 21-åringen via Oddevolds hemsida och fortsätter:
– Alla minnen och personer jag har lärt känna och jag önskar er alla lycka till i framtiden!
