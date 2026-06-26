Klart: Lämnar Real Madrid – efter nio år

Dani Ceballos har tillhört Real Madrid sedan 2017.

Nu står det klart att han lämnar.

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Real Madrid meddelar att en trotjänare tackar för sig. Det är mittfältaren Dani Ceballos som lämnar ”Los Blancos” efter att ha gjort sju säsonger i den spanska klubben.

Real Madrid meddelar att klubben och spelaren är överens om att gå skilda vägar.

”Real Madrid tackar Dani Ceballos för hans engagemang och hängivenhet under hans tid som försvarare av vår tröja, och vi önskar honom och hela hans familj lycka till i detta nya kapitel i deras liv. Real Madrid är och kommer alltid att vara hans hem”, skriver klubben.

Ceballos noterades för totalt 215 matcher i Real Madrid och har tre Champions League-titlar, fyra klubb-VM-titlar, tre europeiska supercuptitlar, två ligatitlar, en Copa del Rey-titel och tre spanska supercuptitlar på sitt cv.