Foto: Bildbyrån

Klart: Lämnar Sevilla för Lunds BK

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Sebastian Fineman, 20, lämnar Sevilla.
Anfallaren vänder hem till Sverige och Lunds BK.
”En offensiv kraft med spets i sin målfarlighet”, skriver ettan-klubben.

Här anländer Abdoulie Manneh till Aten

Det var i oktober i fjol som chocknyheten kom; svenske Sebastian Fineman lämnar Hittarps IK för den spanska La Liga-klubben Sevilla.

– Jag tyckte det kändes bra, klubben tyckte det kändes bra så vi kom överens om ett ettårsavtal. Så nu är jag här i ett år nu, sa han till FotbollDirekt i samband med den spektakulära övergången.

Nu har ett knappt år gått, och efter en säsong med Sevillas U19-lag vänder Sebastian Fineman hem till Sverige. Den 20-åriga anfallaren är klar för Lunds BK i division 1.

”Sebastian har redan hunnit träna med oss en tid och visade upp sig i sommarens träningsmatcher. Nu är det klart att han ansluter till truppen!”, skriver klubben på Instagram.
”En offensiv kraft med spets i sin målfarlighet, en vass vänsterfot och en stark vilja att ta rätt positioner inne i boxen. Ung, född 2005, spännande och med stor utvecklingspotential, precis den typ av spelare vi gillar att se växa i Lunds BK.”

