Klart: Lämnat Mjällby – flyttar till Polen

Patrik Persson har lämnat Mjällby AIF.

Nu står det klart att han flyttar till Polen.

Han är klar för Pogon Szczecin där han tar plats som assisterande tränare.

Foto: Bildbyrån

För några dagar sedan stod det klart att analytikern Patrik Persson lämnar Mjällby AIF.

Nu har han gjort klart med nytt jobb.

Persson flyttar till Polen och tar plats som assisterande tränare i Pogon Szczecin.

Den polska klubben placerar sig på tiondeplats i den polska högstaligan.