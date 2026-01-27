Klart: Lämnat Peking – klar för ny klubb

Daniel Burubwas kontrakt med IFK Norrköping löpte ut under vintern.

Nu står det klart att karriären fortsätter i FC Trollhättan.

Foto: Bildbyrån

Daniel Burubwa som fått sin fotbollsfostran i IFK Norrköping har de två senaste säsongerna varit utlånad till IF Sylvia.

Tidigare i vinter så löpte hans kontrakt med Peking ut och nu har 20-åringen gjort klart med ny klubb. Karriären fortsätter i FC Trollhättan.

– Jag är väldigt glad att Daniel valde oss i konkurrens med andra Ettan-klubbar. Han är en kvick och offensiv spelare som kan användas både på en ytterposition och i rollen som tia, säger klubbens tränare Amin Faily och fortsätter:

– Daniel har stora spetskvaliteter i sitt 1-mot-1-spel, och jag är övertygad om att han kommer bli en publikfavorit på Edsborg.

Trollhättan slutade sjua i ettan södra förra säsongen.