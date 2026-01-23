Klart: Lang lånas ut av Napoli – för turkisk storklubb

Noa Lang lånas ut av Napoli.

Säsongen ut blir det spel i Galatasaray.

Den turkiska storklubben har också en köpoption.

Noa Lang köptes loss av Napoli inför den här säsongen.

Nu står det klart att nederländaren lämnar den italienska storklubben och flyttar till Turkiet.

Napoli är överens med Galatasaray med ett lån om yttern. Låneavtalet innehåller också en köpoption.

Själva lånet går loss på två miljoner euro, vilket motsvarar omkring 21 miljoner kronor, detta bekräftar Galatasaray.

Vad själva köpoptionen ligger på väljer dock den turkiska klubben att inte avslöja.