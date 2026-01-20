Prenumerera

Foto: Bildbyrån.

Klart: Larsson presenterad av Newcastle

Casper Nordqvist
Emilia Larsson lämnade nyligen FC Rosengård.
Nu står det klart att hon skrivit på för Newcastle.

250928 Rosengårds Emilia Larsson deppar under fotbollsmatchen i Damallsvenskan mellan Rosengård och Brommapojkarna den 28 september 2025 i Malmö.
Foto: Bildbyrån.

Efter flera säsonger i Hammarby och FC Rosengård testar Emilia Larsson utlandslyckan för första gången i karriären.

Den offensiva spelaren har gjort klart med Newcastle, hemmahörandes i Englands andraliga.

– Det är en magisk känsla. Jag ser fram emot att träffa tjejerna och dra igång, säger Larsson i en kommentar.

