Klart: Larsson presenterad av Newcastle

Emilia Larsson lämnade nyligen FC Rosengård.

Nu står det klart att hon skrivit på för Newcastle.

Foto: Bildbyrån.

Efter flera säsonger i Hammarby och FC Rosengård testar Emilia Larsson utlandslyckan för första gången i karriären.

Den offensiva spelaren har gjort klart med Newcastle, hemmahörandes i Englands andraliga.

– Det är en magisk känsla. Jag ser fram emot att träffa tjejerna och dra igång, säger Larsson i en kommentar.