Klart: Larsson presenterad av Newcastle
Emilia Larsson lämnade nyligen FC Rosengård.
Nu står det klart att hon skrivit på för Newcastle.
Efter flera säsonger i Hammarby och FC Rosengård testar Emilia Larsson utlandslyckan för första gången i karriären.
Den offensiva spelaren har gjort klart med Newcastle, hemmahörandes i Englands andraliga.
– Det är en magisk känsla. Jag ser fram emot att träffa tjejerna och dra igång, säger Larsson i en kommentar.
