ÖSK tog blytung seger i ångestmötet

Örebro SK ställdes mot Gif Sundsvall i superettan.

Matchen slutade 3–0 till ÖSK.

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Örebro SK och Gif Sundsvall har gått svagt i superettan den här säsongen. Under torsdagen drabbade de samman i ett rejält ångestmöte.

När matchen väl drog i gång tog ÖSK ledningen efter dryga kvarten genom Ahmed Yasin.

I den andra halvleken utökade bortalaget och det var Yasin som skrev in sig i målprotokollet för andra gången.

Med tio minuter kvar satte Rasmus Wiedesheim-Paul 3–0 och det blev tre blytunga poäng för ÖSK som efter segern har två poäng upp till säker mark.

För Sundsvalls del är krisen förvärrad. Laget har nio poäng upp för att nå över kvalstrecket.