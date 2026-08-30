Klart: Leão klar för Galatasaray – här är alla summor

Rafael Leão lämnar Milan för Galatasaray i en storslagen affär.

Nu har den turkiska klubben offentliggjort både övergångssumman och portugisens lukrativa kontrakt.

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Den turkiska storklubben köper loss portugisen från Milan för 38 miljoner euro, motsvarande drygt 420 miljoner kronor. I avtalet finns även en vidareförsäljningsklausul på 20 procent.

27-åringen får samtidigt ett lukrativt kontrakt. Galatasaray meddelar att Leão har skrivit på för fyra år och att hans nettolön uppgår till tio miljoner euro per säsong, motsvarande omkring 110 miljoner kronor.

Om portugisen fullföljer hela avtalsperioden kan han därmed tjäna omkring 440 miljoner kronor i nettolön.

Leão gjorde redan i början av sommaren klart att han ville lämna Milan och kopplades därefter ihop med flera klubbar, bland annat Roma, Aston Villa och Fenerbahce.