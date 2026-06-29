Klart: Lewandowski klar för Chicago Fire

Robert Lewandowski har ny klubb.

Han har skrivit på för Chicago Fire.

Kontraktet sträcker sig över nästa säsong.

Foto: Bildbyrån

Robert Lewandowski är en av Polens och världens bästa anfallare. Han lämnade Barcelona i våras och har sedan dess ryktats till flera olika klubbar.

Nu väntar nästa steg i karriären i USA.

Chicago Fire uppger på sin officiella webbplats att klubben har värvat Lewandowski.

Han ansluter som så kallad designated player och har skrivit på ett avtal som sträcker sig fram till och med MLS-säsongen 2027/2028.