Klart: Lindegren lämnar ÖSK

Örebro SK är i kris.

Nu lämnar vd/klubbchefen Jonas Lindegren.

”Det har varit ett privilegium att få leda klubben under denna tid”, skriver han på klubbens hemsida.

Örebros SK har haft en mardrömssäsong i superettan. Klubben ligger sist i tabellen och har endast lyckats ta en seger på 18 omgångar.

Under fredagen bekräftar klubbchefen och vd:n Jonas Lindegren att han kommer att kliva av sin position.

”Efter tre innehållsrika och intensiva år har jag beslutat mig för att lämna mitt uppdrag som VD/Klubbchef för ÖSK Fotboll. Det har varit ett privilegium att få leda klubben under denna tid – en period fylld av både utmaningar och utveckling”, skriver han i ett uttalande på hemsidan.

Lindegren fortsätter:

”Jag kommer alltid att bära med mig min tid i ÖSK med stor tacksamhet och stolthet. Nu kommer jag, tillsammans med alla andra runt klubben, göra allt jag kan för att avslutningen av säsongen ska bli så bra som möjligt. Därefter anser jag att det bästa för klubben är att en ny person tar över stafettpinnen och tar ÖSK in i framtiden.”

ÖSK:s ordförande Lars Larsen:

– Utmaningarna för ÖSK är inte okända. Därför är det positivt att Jonas kommer att arbeta vidare med fullt fokus på framgång under hösten. Här spelar varje individ, i och utanför vår professionella organisation, viktiga roller för att skapa en framgångsrik klubb för fotbollen i Örebro. Tillsammans är vi starka, säger han på klubbens hemsida.