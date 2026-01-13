Klart: Linnér går till PFC Montana

Albin Linnér flyttar till Bulgarien.

Mittbacken skriver på för PFC Montana.

Foto: Bildbyrån

Albin Linnér, 26. lämnade den svenska fotbollen i fjol. Mittbacken skrev på för finska KTP tillsammans med sin bror Oscar. Nu står det klart att Albin Linnér gör ett nytt utlandsäventyr.

Mittbacken är presenterad av bulgariska PFC Montana. Kontraktet sträcker sig till maj.

PFC Montana ligger på en 14:e plats i Bulgariens högstaliga.

Albin Linnér har tidigare representerat klubbar som Vasalund, BP och AFC Eskilstuna.