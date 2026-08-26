Klart: Ljungskile har gjort klart med ny tränare

Ljungskile SK bröt tidigare i veckan med Joakim Jensen.

Nu står det klart att Tor-Arne Fredheim återvänder till klubben och tar över som huvudtränare säsongen ut.

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Under tisdagen meddelade Ljungskile SK att klubben går skilda vägar med huvudtränaren Joakim Jensen, som haft ansvaret sedan sommaren 2024.

Nu har Superettan-klubben hittat hans ersättare. Tor-Arne Fredheim återvänder till Ljungskile och tar över som huvudtränare säsongen ut.

63-åringen har redan en lång historia i LSK. Fredheim ledde klubben mellan 2012 och 2015 samt under 2020. Han har även tränat bland andra Åtvidabergs FF och Östersunds FK.

Nu står det alltså klart att han återvänder till Ljungskile.

”Vi hälsar Tor-Arne Fredheim varmt välkommen till Ljungskile!”, skriver klubben på sin webbplats.

Ljungskile återfinns för närvarande på 13 plats i Superettan.