Klart: Ljungskile SK bryter med Solheim

Ljungskile meddelar att man bryter med Magnus Tomren Solheim.

– Ibland blir det inte som man hoppats, men jag behöver speltid och då är möjligheterna större i en annan miljö, säger Solheim.

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Ljungskile SK meddelar på sin hemsida att Magnus Tomren Solheim lämnar klubben.

Detta efter att man ömsesidigt kommit överens om att bryta kontraktet.

– Jag har trivts väldigt bra i Ljungskile. Kommer sakna laget och alla fantastiska människor som gjort min korta tid oförglömlig. Ibland blir det inte som man hoppats, men jag behöver speltid och då är möjligheterna större i en annan miljö, säger Solheim.

Det blev totalt fem matcher för LSK och nu fortsätter karriären i Kjelsås som huserar i den norska tredjeligan.