Klart: Ljungskile SK bryter med Solheim
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Ljungskile meddelar att man bryter med Magnus Tomren Solheim.
– Ibland blir det inte som man hoppats, men jag behöver speltid och då är möjligheterna större i en annan miljö, säger Solheim.
Ljungskile SK meddelar på sin hemsida att Magnus Tomren Solheim lämnar klubben.
Detta efter att man ömsesidigt kommit överens om att bryta kontraktet.
– Jag har trivts väldigt bra i Ljungskile. Kommer sakna laget och alla fantastiska människor som gjort min korta tid oförglömlig. Ibland blir det inte som man hoppats, men jag behöver speltid och då är möjligheterna större i en annan miljö, säger Solheim.
Det blev totalt fem matcher för LSK och nu fortsätter karriären i Kjelsås som huserar i den norska tredjeligan.
Den här artikeln handlar om: