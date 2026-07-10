Klart: Lobanova lämnar Djurgården för Nürnberg

Alexsandra Lobanova lämnar Djurgården.

Hon är klar för tyska Nürnberg.

– Första känslan är att det ska bli kul, men samtidigt nervöst, säger hon via klubbens uttalande.

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Alexsandra Lobanova lämnar Djurgården. Totalt blev det 99 tävlingsmatcher i Stockholmsklubben men nu väntar nya äventyr.

26-åringen är klar för Nürnberg.

– Första känslan är att det ska bli kul, men samtidigt nervöst. Det är ett nytt land, nytt språk och nya människor som jag ska bekanta mig med. Jag har aldrig spelat utanför Sverige, så det blir ett roligt äventyr att ta sig an och jag är också väldigt tacksam över att DIF ger mig den här möjligheten. Det ska också bli väldigt kul att spela i Bundesliga, jag har hört att det påminner lite om damallsvenskan, men att tempot kanske är snäppet högre. Sedan har ju Nürnberg två derbymatcher och en av dem är mot Bayern München. Så när jag fick höra det blev jag väldigt taggad, säger Lobanova via klubbens uttalande.

Sportchef Jean Balawo:

– Alexsandra är en spelare som har varit väldigt viktig för oss både på och utanför planen, en Djurgårdare sedan barnsben som alltid ger hundra procent för laget och skölden. Så när den här möjligheten dök upp kändes det självklart att unna henne det här äventyret, och vi hoppas kunna få önska henne välkommen tillbaka någon gång i framtiden.