Klart: Lucas Kåhed presenterad av Varberg
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Lucas Kåhed är klar för Varberg bois.
Han kommer senast från IFK Göteborg.
– Jag har fått en riktigt bra känsla av klubben och deras vilja att utvecklas, och det känns inspirerande att vara en del av det, säger nyförvärvet via klubbens uttalande.
Varberg Bois har stärkt upp truppen. De värvar Lucas Kåhed som senast kommer från IFK Göteborg.
– Det känns väldigt bra att ha skrivit på för Varberg. Jag har fått en riktigt bra känsla av klubben och deras vilja att utvecklas, och det känns inspirerande att vara en del av det. Det känns också kul att återigen få dra på sig en grön tröja, precis som under min ungdom i Säffle. Jag ser fram emot en ny utmaning, att snabbt komma in i laget och lära känna både spelare och ledare, säger Lucas Kåhed via klubbens hemsida.
Sportchef Erik Lund Fahlén:
– Lucas är en spelare som tränade med oss en vecka och vi märkte direkt att det här var en spelare som passar in perfekt i vår spelartrupp. Han visade en ödmjukhet och en vilja att hela tiden bli bättre och det är den typen av spelare vi vill se i Varbergs BoIS. Lucas har en stor potential i sig och vi tror att i vår miljö kommer han få chansen att visa den.
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