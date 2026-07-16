Klart: Lucas Kåhed presenterad av Varberg

Lucas Kåhed är klar för Varberg bois.

Han kommer senast från IFK Göteborg.

– Jag har fått en riktigt bra känsla av klubben och deras vilja att utvecklas, och det känns inspirerande att vara en del av det, säger nyförvärvet via klubbens uttalande.

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Varberg Bois har stärkt upp truppen. De värvar Lucas Kåhed som senast kommer från IFK Göteborg.

– Det känns väldigt bra att ha skrivit på för Varberg. Jag har fått en riktigt bra känsla av klubben och deras vilja att utvecklas, och det känns inspirerande att vara en del av det. Det känns också kul att återigen få dra på sig en grön tröja, precis som under min ungdom i Säffle. Jag ser fram emot en ny utmaning, att snabbt komma in i laget och lära känna både spelare och ledare, säger Lucas Kåhed via klubbens hemsida.

Sportchef Erik Lund Fahlén: