Klart: Lucy Bronze förlänger med Chelsea
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Nu står det klart.
Lucy Bronze stannar i London och Chelsea.
Hennes nya kontrakt sträcker sig fram till nästa sommar.
Den engelska landslagsspelaren Lucy Bronze har tagit ett beslut om framtiden. Hon väljer att stanna i Chelsea. Hon anslöt till Londonklubben från FC Barcelona och trots rykten om att återvända till Spanien så skriver hon nu på ett ettårskontrakt med Londonklubben.
Högerbacken står noterad för totalt 5 mål och 56 matcher i den blåa tröjan sedan hon anslöt 2024.
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