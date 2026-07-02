Klart: Lucy Bronze förlänger med Chelsea

Nu står det klart.

Lucy Bronze stannar i London och Chelsea.

Hennes nya kontrakt sträcker sig fram till nästa sommar.

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Den engelska landslagsspelaren Lucy Bronze har tagit ett beslut om framtiden. Hon väljer att stanna i Chelsea. Hon anslöt till Londonklubben från FC Barcelona och trots rykten om att återvända till Spanien så skriver hon nu på ett ettårskontrakt med Londonklubben.

Högerbacken står noterad för totalt 5 mål och 56 matcher i den blåa tröjan sedan hon anslöt 2024.