Klart: Ludvig Richtnér lämnar ÖSK – återvänder till allsvenskan

Ludvig Richtnér har varit på lån i Örebro SK under hösten.

Nu går låneavtalet ut och Ritchnér återvänder därmed till Elfsborg.

Foto: Bildbyrån

I somras blev 20-åriga Ludvig Richtnér utlånad från Elfsborg till Örebro SK i Superettan. Efter en höst i Örebro där det blev totalt 12 tävlingsmatcher återvänder nu 20-åringen till Elfsborg i samband med att låneavtalet går ut.

– Ludvig har varit enormt nyttig för oss under hösten. Han har inte fått starta alla matcher, men vilka behövliga insatser han har gjort. Behövde vi en höger- eller vänsterback, så ställde han upp. Behövde vi en höger- eller vänsterytter, så ställde han upp. Att vara på lån hos en klubb och ändå visa det hjärta som han har gjort är vi väldigt glada över. Vi är stolta över att ha haft Ludvig här hos oss och riktar ett stort tack till honom samt önskar honom lycka till i framtiden, säger sportchef Enes Ahmetovic.

20-åringen säger följande om sin tid i klubben.

– Det har varit ett tufft, men roligt halvår med en grupp underbara människor. Det var fantastiskt att vi tillsammans lyckades att lösa det som var målet i somras. Att få spela matcher där det hela tiden gäller något och sedan få uppleva den här otroliga avslutningen kommer bli viktiga erfarenheter för mig framåt. Jag tror inte det är något man får uppleva igen, men oavsett är det något man verkligen tar med sig. Sist, vill jag rikta ett stort tack till alla supportrar som stöttat oss hela vägen, säger Ludvig Richtnér.