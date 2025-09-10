Łukasz Fabiański lämnade West Ham United i somras.

Nu står det klart att burväktaren återvänder till klubben.

Han har skrivit på ett kontrakt över den här säsongen.

Foto: Bildbyrån

Łukasz Fabiańskis kontrakt med West Ham United gick ut i sommar och polacken lämnade klubben.

Sedan dess har han varit klubblös, men nu står det klart att han återvänder till Londonklubben.

West Ham United bekräftar nämligen detta denna onsdagskväll.

Fabiański har skrivit på ett kontrakt med klubben som sträcker sig över den här säsongen.

Totalt under sin tid i West Ham har 40-åringen noterats för 216 matcher i Londonklubben.