Klart: Maignan förlänger med Milan

Mike Maignan blir kvar i Milan.

Målvakten har skrivit ett nytt kontrakt till 2031.

Foto: Alamy

Mike Maignan har tidigare kopplats ihop med en flytt från Milan. Målvakten har ryktats till klubbar som Chelsea och Bayern München. Nu står det dock klart att fransmannen blir kvar.

Maignan har skrivit på ett nytt avtal med Milan som sträcker sig till den 30 juni 2031.

”AC Milan och Mike Maignan stärker nu sitt band ytterligare, med det gemensamma målet att fortsätta skriva nya kapitel i klubbens historia tillsammans.”, skriver klubben.

Mike Maignan anslöt till Milan sommaren 2021 och står noterad för 188 framträdanden.