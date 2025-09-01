Klart: Malcolm Jeng lånas in av Feyenoord
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Den tidigare Sirius-mittbacken Malcolm Jeng har gjort sitt i Stade Reims.
Detta då han nu har lånats in till Feyenoord – med köpoption.
Det bekräftar den nederländska klubben på sin hemsida.
Det var under vintern som Malcolm Jeng lämnade IK Sirius för spel i Stade Reims.
Sedan dess har mittbacken spelat fyra matcher – vilket nu ser ut att bli hans facit.
Detta då det, under måndagen, står klart att han lånas in till Feyenoord som även har en köpoption med i avtalet. Lånet sträcker sig över resten av säsongen.
Stade Reims slutade på kvalplats i Ligue 1 förra året – och förlorade mot FC Metz. Således spelar de i Ligue 2 denna säsong.
Den här artikeln handlar om: