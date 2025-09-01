Klart: Malcolm Jeng lånas in av Feyenoord

Den tidigare Sirius-mittbacken Malcolm Jeng har gjort sitt i Stade Reims.

Detta då han nu har lånats in till Feyenoord – med köpoption.

Det bekräftar den nederländska klubben på sin hemsida.

Foto: Bildbyrån

Det var under vintern som Malcolm Jeng lämnade IK Sirius för spel i Stade Reims.

Sedan dess har mittbacken spelat fyra matcher – vilket nu ser ut att bli hans facit.

Detta då det, under måndagen, står klart att han lånas in till Feyenoord som även har en köpoption med i avtalet. Lånet sträcker sig över resten av säsongen.

Stade Reims slutade på kvalplats i Ligue 1 förra året – och förlorade mot FC Metz. Således spelar de i Ligue 2 denna säsong.