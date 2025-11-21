Klart: Malmö FF går skilda vägar med duon

Malmö FF bekräftar två avsked.

Beatrice Persson och Tilde Wahlgren lämnar klubben.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF slutade på en tredjeplats som nykomlingar i damallsvenskan den gångna säsongen. Nu meddelar Skåneklubben att de släpper två spelare.

Det rör sig om anfallaren Beatrice Persson som anslöt inför säsongen 2024.

– Bea har ända sedan hon kom in i laget i Elitettan varit en viktig spelare för oss. Hon fick en lite annan roll den här säsongen, men har alltid bidragit med både poäng och bra prestationer när hon varit på planen. Dessutom har hon varit en omtyckt person i gruppen och föreningen. Vi är väldigt nöjda med hennes insatser i MFF och önskar henne lycka till framöver, säger assisterande sportchef Maxim Khalil på MFF:s hemsida.

Den andra spelaren som lämnar MFF är Tilde Wahlgren som har tillhört klubben sedan 2023.

– Tilde har gjort sin tredje säsong i damtruppen, dessvärre har hon brottats med skadeproblematik i år och inte fått den utvecklingen som vi hade hoppats och trott. Det är fortfarande en ung spelare som är väldigt talangfull och förhoppningsvis kommer hon till en bra miljö där hon får spela kontinuerligt.



