Klart: Malmö FF lånar ut Sashwat Rana

Malmö FF lånar ut Sashwat Rana.

Vänsterbacken lånas ut till BK Olympic denna säsong.

Foto: Bildbyrån

Under måndagen meddelade BK Olympic att de lånar in Malmö FF-spelaren Sashwat Rana. Lånet sträcker sig över hela säsongen.

– Det känns bra att vara här och detta känns som rätt steg för mig för att spela min första säsong inom seniorfotbollen. Jag ser fram emot att säsongen och att spela här, säger han till hemsidan.

MFF flyttade upp Rana till A-truppen i november. Han skrev då på ett kontrakt över 2028.