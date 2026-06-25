Miljana Ivanovic lämnar Malmö FF för Houston Dash.

Det innebär nytt transferrekord för MFF på damsidan.

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Under onsdagen meddelar Malmö FF att anfallaren Miljana Ivanovic säljs till Houston Dash i NWSL.

– Jag hoppas att MFF kommer gå hela vägen och vinna ligan även om vi kunde haft en bättre start på säsongen. Men segrarna kommer. Jag vill också önska laget lycka till i Europa. Jag är glad att jag varit en del av Malmö FF. Den här klubben kommer att finnas i hjärtat hos mig för alltid, säger hon på MFF:s hemsida.

Försäljningen av Ivanovic innebär nytt transferrekord för MFF på damsidan.

– Det känns väldigt roligt att kunna göra den här försäljningen. Både för oss som klubb och för Miljana. Det är ytterligare ett steg i vår resa, där en del också handlar om att hitta spets, förädla och sälja vidare till bättre ligor, säger sportchef Maxim Khalil i ett uttalande.

Ivanovic svarade för nio mål under sin tid i MFF.



