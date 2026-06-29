Klart: Malmö FF säljer Sara Kanutte Fornes till Milan

Malmö FF säljer Sara Kanutte Fornes.

Anfallaren är klar för AC Milan.

– Det är ett och ett halvt år sedan Sara kom hit och hon har bidragit till laget sedan dag ett, säger sportchef Maxim Khalil via klubbens uttalande.

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Malmö FF kom med beskedet förra veckan att man säljer sin offensiva kraft i Miljana Ivanovic till Houston Dash som blev klubbens nya transferrekord. Nu kommer klubben tappa ännu en offensiv kraft.

Norskan Sara Kanutte Fornes lämnar Malmö FF efter ett och ett halvt år och köps loss av AC Milan.

– Det är ett och ett halvt år sedan Sara kom hit och hon har bidragit till laget sedan dag ett. Hennes målfarlighet och karaktär var väldigt nyttig för oss i vår resa och kamp om Europaplatserna förra året. Men även nu under vårsäsongen har hon varit betydelsefull, säger sportchef Maxim Khalil via klubbens uttalande.

Kanutte Fornes egna ord om flytten:

– Jag har haft en underbar tid i Malmö FF. Det har varit ett och ett halvt år där jag har utvecklats och varit omgiven av fantastiska människor. Naturligtvis tjejerna i laget men också tränarteamet som varje dag har hjälpt mig att bli bättre, säger hon via uttalandet och fortsätter:

– Jag vill också tacka supportrarna för den här tiden, det har varit fantastiskt att vara en MFF-spelare. Jag hoppas att laget får full stöttning i höst i damallsvenskan och när det blir spel i Europa.

Kanutte Fornes har även spelat i Hammarby IF och IFK Norrköping.