Uppgifter: Romero kan göra förbjuden flytt

SChristian Romero har bestämt sig för att lämna Tottenham, enligt Fabrizio Romano. Men nu kommer nya uppgifter.

Arsenal ska nämligen ha hört sig för om Spurs-kaptenen.

Christian Romero. Foto: Bildbyrån

Nu är det helt klart att Christin Romero ska lämna Tottenham Hotspurs i sommar, enligt tranfergurun Fabrizio Romano. Atletico Madrid har uppgets vara ett av huvudalternativen, även Inter och Barcelona ska ha varit intresserade av att värva Spurs-kaptenen. Men nu dyker ett nytt alternativ upp.



Romano hävdar nämligen att Tottenhams ärkerival Arsenal, som vann Premier League i år, också har hört sig för kring Romero. Därmed skulle den argentinska mittbacken kunna göra en förbjuden flytt, som sticker i ögonen på Spurs anhängare.



Det är dock inte särskilt troligt att så blir fallet, eftersom Tottenham planerar att sälja honom till utlandet i första hand.