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Christian Romero. Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Romero kan göra förbjuden flytt

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Arvid Larsson
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SChristian Romero har bestämt sig för att lämna Tottenham, enligt Fabrizio Romano. Men nu kommer nya uppgifter.
Arsenal ska nämligen ha hört sig för om Spurs-kaptenen.

Christian Romero. Foto: Bildbyrån

Nu är det helt klart att Christin Romero ska lämna Tottenham Hotspurs i sommar, enligt tranfergurun Fabrizio Romano. Atletico Madrid har uppgets vara ett av huvudalternativen, även Inter och Barcelona ska ha varit intresserade av att värva Spurs-kaptenen. Men nu dyker ett nytt alternativ upp.

Romano hävdar nämligen att Tottenhams ärkerival Arsenal, som vann Premier League i år, också har hört sig för kring Romero. Därmed skulle den argentinska mittbacken kunna göra en förbjuden flytt, som sticker i ögonen på Spurs anhängare.

Det är dock inte särskilt troligt att så blir fallet, eftersom Tottenham planerar att sälja honom till utlandet i första hand.

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