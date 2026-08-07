Abodi Qasem: ”Självförtroendet bara flyger”

Abodi Qasem har fått sitt stora genombrott i Östersund den här säsongen.

20-åringen hoppas kunna ta laget till allsvenskan igen.

– Det hade inte varit fel att gå upp, säger han till FotbollDirekt.

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Östersunds FK har gjort en stark vår och återstart i superettan. Efter 17 spelade matcher ligger laget på en fjärdeplats. En spelare som har fått sitt genombrott i ÖFK den här säsongen är Abodi Qasem. Den nyligen fyllda 20-åringen, har växt fram till en startspelare i backlinjen.

Qasem anslöt till Östersund inför säsongen och berättar att de var tydliga i hur de ville spela samt hur det har lett till den positiva trenden i serien.

– Vi har tryckt mycket på vårt spel, att hela tiden utveckla spelet. Vi är bra i både man-man-press, vi är bra i lågt, vi är bra med boll och lite sånt. Så vi har tryckt på att vi ska vara bra i alla faser. Det är något vi tränat mycket på. Men även hur vi beter oss mot varandra på träningar. Att vi pushar varandra, att vi ger allt men också att vi är ett lag som har väldigt roligt med varandra, säger Abodi Qasem till FotbollDirekt.