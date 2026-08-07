Uppgifter: Napoli i kontakt med Arsenal

Gabriel Jesus kan vara på väg bort från PL-mästarna.

Napoli ska enligt uppgifter ha tagit kontakt med Arsenal om en värvning.

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Gabriel Jesus konkurrerar med svenske Viktor Gyökeres i Arsenal. Under den gånga säsongen noterades brassen för sex mål och en assist på 27 matcher i ”Gunners”. Men nu kan 29-åringen vara på väg bort.



Enligt flera källor, däribland transfergurun Fabrizio Romano och brasilianska sajten Globo, har Napoli tagit kontakt med Londonklubben för att försöka få till en värvning. Arsenal ska i sin tur ställa sig positiva till erbjudandet, men enbart om det gäller en permanent transfer.



Jesus kom till Arsenal från Manchester City sommaren 2022 och har sedan dess spelat en tongivande roll i Mikel Artetas lag.