Uppgifter: Bajen och Malmö jagar norsk striker

Lasse Nordås tillhör engelska Luton Town. Men det är många klubbar som drar i norrmannen.

Däribland allsvenska Hammarby och Malmö FF, enligt Expressen.

Lasse Nordås i Tomsø. Foto: Bildbyrån

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Lasse Nordås tillhör Luton Town i engelska League One. Men den norske anfallaren drar stort intresse till sig, och det är sannolikt att han lämnar England under sommarfönstret.



Nu avslöjar Expressen att två av klubbarna som siktar in sig på den norske 24-åringen är Malmö FF och Hammarby. Däremot ska han även ha ett anbud från Hammarbys polska Europamotståndare, Raków Częstochowa, att ta hänsyn till.



Nordås har representerade de norska ungdomslandslagen, men aldrig fått göra debut i A-laget. Förutom Luton Town har han tillhört klubbar som Bodø/Glimt, Tromsø och nu senast Hereenveen på lån där han stod för sex mål på 18 matcher .