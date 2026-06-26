Klart: Malmö FF värvar spansk anfallare

Diego Garcia är klar för Malmö FF.

26-åringen skriver på till 2029.

– Jag är väldigt glad över att vara här, säger han via klubbens uttalande.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF sträcker upp truppen med en spansk anfallare. Han kommer senast från CD Leganés. Han skriver kontrakt över 2029.

– Diego är en forward som klubben följt under flera år och som har en rad spetsegenskaper vi eftersöker, inte minst genom ett klokt och gediget presspel samt sättet han rör sig på i straffområdet, säger Garcia via klubbens uttalande.

Sportchef Philip Berglunds tankar:

– Jag är väldigt glad över att vara här. Jag känner till Malmö FF väldigt väl och jag vill verkligen vara här. Jag vet att Malmö FF är den största klubben i Sverige och jag ser fram emot att göra allt jag kan för att bli en del av dess stolta historia.