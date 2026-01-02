Klart: Målvakt lämnar Örgryte

Lucas Samuelsson, 21, lämnar Örgyte.

Det meddelar klubben under fredagskvällen.

Foto: Bildbyrån

Målvakten Lucas Samuelsson anslöt till Örgryte inför säsongen 2025 på ett ettårigt avtal. Han var med och säkrade Öis säkrade en plats i Svenska Cupens gruppspel. 21-åringen var även med i 25 av 30 matchtrupper i superettan.

– Vår målvaktsuppsättning och konkurrenssituation har under året varit väldigt bra och Lucas har varit väldigt lojal, professionell och ett föredöme i sin roll. Vi önskar honom lycka till framöver, säger sportchef Pontus Farnerud via klubbens uttalande.

Samuelsson säger följande om att lämna de allsvenska nykomlingarna.

– Tack för ett oförglömligt år! Otroligt glad och tacksam för att fått vara med om det vi gjorde med detta laget. Tack till alla supportrar som varit helt fantastiska, säger han via klubbens uttalande.