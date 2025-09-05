Klart: Målvakten blir kvar i AIK

Jada Whyman, 25, fortsätter i AIK.

Målvakten har skrivit på ett nytt kontrakt över två år.

– Att signera ett nytt tvåårsavtal med en av seriens bästa målvakter känns såklart väldigt bra, säger sportchefen Zinar Spindari.

Foto: Bildbyrån

Under fredagsmorgonen meddelade AIK att klubben har kommit överens med den 25-åriga målvakten Jada Whyman om en förlängning av kontraktet. Det nya avtalet är skrivet över två år och gäller över 2027.

– Att signera ett nytt tvåårsavtal med en av seriens bästa målvakter känns såklart väldigt bra. Jada har under säsongen varit matchavgörande under flertalet tillfällen och är en av målvakterna som hållit flest nollor i serien. Att kunna bygga vidare på den stabiliteten är någonting som kommer göra oss starkare de kommande åren, säger Zinar Spindari, sportchef i AIK, i ett uttalande.

Whyman:

– Jag har verkligen trivts under min tid i AIK, och jag ser nu fram emot att fortsätta för klubben. Att få spela framför de svartgula supportrarna på Skytteholm har varit en av höjdpunkterna under min tid i Sverige.

Jada Whyman anslöt till AIK under sommaren 2024. Totalt har det blivit 22 tävlingsmatcher för målvakten.